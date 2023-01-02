KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasında dostluk grubu kuruldu

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan Parlamentosu, Türkmenistan Parlamentosu, Özbekistan Parlamentosu, Kazakistan Parlamentosu, Azerbaycan Parlamentosu arasında dostluk grupları oluşturulması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Buna dostluk grupları şu isimlerden oluştu:

Kırgızistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay

Türkmenistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Ali Pilli, Ahmet Savaşan; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Hasan Tosunoğlu; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.

Özbekistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Özdemir Berova, Kutlu Evren, Fırtına Karanfil; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.

Azerbaycan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Yasemi Öztürk, Ahmet Savaşan; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Hasan Tosunoğlu; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.

Kazakistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Küçük, Emrah Yeşilırmak; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.

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02/01/2023 11:54