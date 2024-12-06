KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yeni yıl konserleri

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) yeni yıl dolayısıyla Lefkoşa ve Gazimağusa’da konser verecek.

KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, tüm halk, aryalar, düetler, tangolar, çocuk/gençlik korosu şarkıları ve dansların yer alacağı konserlere davet edildi.

KKTCDOB, Sonare/Ada Işığı çocuk ve gençlik koroları, Tango Siempre iş birlikleriyle düzenlenecek "Yeni Yıl Konseri /New Year Concert" 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 19.00’da Gazimağusa - Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 26 Aralık 2024 Perşembe günü ise 19.00’da Lefkoşa - Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre, Koro Şefi Erkan Dağlı, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Piyanist Uliana Öztemur, Piyanist Asya Özkamalı, Sonare - Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları, Dansçılar Meryem Kuraner ile Ahmet Alasya'nın yer alacağı konserler Telsim de iletişim desteği sağlayacak.