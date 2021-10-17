KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

İnik mesajında, “Sevgili Peygamber’imizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve halkımızın Mevlid Kandili’ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

İnik, 17 Ekim Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gecenin Mübarek Mevlid Kandil’i olduğunu ifade ederek, Hz. Muhammed ‘in 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının on ikinci gecesi doğduğunu, Milâdî Takvim’e göre ise bunun 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastladığını, Müslümanların da bu mübarek geceyi “Mevlid Kandili” olarak kutladığını kaydetti.

Mevlit Kandili’nin; Hazreti Muhammed’in getirdiği ilahi mesajı anlamak, ortaya koyduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak için bulunmaz bir fırsat olduğuna vurgu yapan İnik, insanlığın Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi öğretilere her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu vurguladı.

Yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolu ve yönteminin Hazreti Muhammed’in örnek ahlakını ve şahsiyetini anlamakla mümkün olacağını söyleyen İnik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber’imizin evrensel barış kültürünün, gerçek anlamıyla yaşatılması için sunduğu ahlâk modelini, aile hayatını, kin, nefret ve intikamı sevgi ve müsamahaya dönüştüren rahmet yüklü mesajını çağın sunuş teknikleri ile insanlara tanıtmayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz.

“Kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe mükemmel şekilde iman etmiş olamazsınız.” buyuran, “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun” diyen, Peygamber efendimizin hayatını okumaya ve anlamaya, onun engin sevgi ve hoşgörüsüne, her biri ayrı bir hakikat taşıyan sözlerine kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır.”

İnik, bu akşam Hala Sultan Camisi’nde 18.30 da “Mevlid Kandili Özel” programı ve diğer tüm camilerde dua ve mevlit programları yapılacağını söyledi.

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17/10/2021 12:09