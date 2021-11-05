KKTC Din Görevlileri Derneği’nin 14. Olağan genel kurulu yapılıyor

KKTC Din Görevlileri Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu yapılıyor.

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05/11/2021

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KKTC Din Görevlileri Derneği’nin 14. Olağan genel kurulu yapılıyor

KKTC Din Görevlileri Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu yapılıyor.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, 14. Olağan Genel Kurul’un 20 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da Haspolat Hala Sultan Camii konferans salonunda yapılacağı kaydedildi.  

Açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul’un 27 Kasım Cumartesi günü aynı saat ve adreste gerçekleştirileceği belirtildi.

05/11/2021 11:40
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TAGS: KKTC Din Görevlileri Derneği
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