KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

 KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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28/10/2023

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KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

 KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin  100. kuruluş yıl dönümünün coşkusunun yaşandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bir çift mavi gözün derinliklerindeki büyük bir hayal ile başlayan yolculuk; yüz yıllık zorlu, çileli, acılarla ve mücadelelerle dolu ama  bir o kadar da gururlu ve onurlu bir şekilde devam ediyor.

Yüz yıl önce ‘yıkıldı, yok oldu’ denilen Türk Milletinin, adeta bir filizin toprakta baş vermesi gibi ilan ettiği  Cumhuriyet bu gün kök salmış dev bir çınar haline gelmiş, sadece kendi topraklarında değil tüm dünyada barışın ve özgürlüğün simgesi olmuştur. 

Şimdi bizler, Türk Milletinin evlatları; gözlerin gibi masmavi denizlerde, ilkelerinle gösterdiğin istikamette çok daha güzel bir gelecek için, sana olan sevgimiz ve özlemimizle doldurduğumuz yelkenlerle tam yol  ilerliyoruz.”

Mesajda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti var edenler saygı ve hürmetle anılarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü gönülden kutlandı.

28/10/2023 10:54
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TAGS: KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti
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