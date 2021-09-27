KKTC dondurması Pakistan pazarına giriyor

KKTC ile Pakistan arasında ticaret yapmak isteyen Dubai merkezli Pakistanlı iş insanı L.H.Najmi, 25 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi.

Pakistan'ın önde gelen uluslararası şirketlerinden AMBS ile Mardo Dondurma Cafe'nin sahibi Orhan Ağıt ve iş danışmanlığı ortağı Umut Vehit arasında 21 Eylül 2021 tarihinde İslamabat'ta işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde KKTC'nin İslamabat temsilcisi Dilşat Şenol da bu girişimi kutlamak için hazır bulundu.

Mardo'nun gelecek planları içinde, Mardo'yu Pakistan'daki diğer şehirlere de pazarlama düşüncesi yer alıyor.

Ağıt: Pakistan vatandaşları memnuniyet duyacak

Mardo'nun uluslararası hale gelmesiyle ilgili girişimlerini sürdüren Orhan Ağıt konuyla ilgili açıklamasında “Vizyon, büyümede gerçekten önemli bir faktördür. Mardo, yıllardır KKTC'nin bir numaralı dondurmacısıdır. Pakistan vatandaşları, Mardo Dondurma zincirine sahip olmaktan memnuniyet duyacaktır” dedi.

Najmi: İslamabat pazarına giren ilk KKTC ürünü

Mardo'nun Pakistan temsilcisi Najmi ise, Mardo'yu İslamabat pazarına giren ilk KKTC ürünü olarak görmekten gurur duyduğunu söyledi. Kıbrıslı Türk ile evli olan Najmi, “İki kardeş ülke arasında sonunda bu köprüyü kurabildiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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27/09/2021 14:04