''KKTC egemen bir devlet, bağımsız yargısı ile seçimlerini gerçekleştirecek''

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimleri ve Kıbrıs meselesi vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu, bağımsız yargısı gözetiminde seçimlerini gerçekleştireceğini vurguladı. “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyen Erdoğan, şimdiden sonuçların Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

“Hak ve menfaatlerimiz ortaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin KKTC’ye bakışının yönetim değişse dahi değişmeyeceğini açık bir dille ortaya koydu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz. Mevcut yönetim değişse dahi Türkiye’nin duruşu değişmez.”

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde meşru garantörlük haklarına sahip olduğunu hatırlatarak bu hakların, hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin KKTC’nin varlığına ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağladığını söyledi.

“Kıbrıs oyun alanı değildir”

Kıbrıs’ın tarih boyunca bölgesel ve küresel güçlerin oyun alanı olduğunu belirten Erdoğan, yakın tarihte yaşanan acıların hafızalarda hala taze olduğunu ifade etti. “Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır. Ne biz, ne Kıbrıs Türk halkı yaşadıklarını unutmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının bir daha benzer acılar yaşamaması için Türkiye’nin tavrının net olduğunu vurguladı:

“Acılarla dolu hafızalar taptazedir. Kimse Kıbrıs Türkü’ne bir daha benzer acılar yaşatamaz, biz buna izin vermeyiz.”

Seçim mesajı

Erdoğan’ın açıklamaları, KKTC’de yaklaşan seçim sürecine yönelik güçlü bir destek mesajı niteliği taşıdı. Türkiye’nin, hangi siyasi tablo ortaya çıkarsa çıksın, Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edeceği ifade edildi.

Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıt şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak bağımsız yargısı gözetiminde inşallah seçimlerini gerçekleştirecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz.

Buna el uzatılmasına da müsaade etmeyiz. Türkiye, uluslararası hukuk zemininde ve Birleşmiş Milletler kararlarında meşru şekilde tanınan garantörlük haklarına sahiptir. Bu haklar hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığına ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağlamaktadır. Kıbrıs Adası yıllarca bölgesel ve küresel güçlerin oyun alanı olmuştur.

Yakın tarih, oynanan oyunların ne kadar kanlı olabileceğini göstermiştir. Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır. Ne biz, ne Kıbrıs Türk halkı yaşadıklarını unutmuştur. Acılarla dolu hafızalar taptazedir. Benzer acıları bir daha kimse Kıbrıs Türkü’ne yaşatamaz, biz buna izin vermeyiz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.