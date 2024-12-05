KKTC ekibi Güney Afrika’dan toplamda 14 madalya 3 kupa ile ülkeye dönecek

KKTC Taekwondo Milli Takımı Güney Afrika'da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’nda genel klasmanda takım olarak ikinci olurken gençler kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Toplamda 3 gün olarak organize edilen şampiyonanın ilk günü seminer gerçekleştirildi. Semineri Senyor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verirken 2. gün renkli kuşak müsabakaları yapıldı. Şampiyonanın son gününde (Perşembe) siyah kuşak müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakaları ülkemiz hakemlerinden Senyor master Öykü Ergin ve Senyor Master Ali Uslu ile diğer ülke hakemleri birlikte yönettiler.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri GTF Başkanı Linda Park ve GTF Başkan yardımcısı Eyüp Zafer Gökbilen tarafondan verilirken Turnuvanın en iyi takımı ödülü de KKTC milli takımının oldu.

Organizasyonda genel klasmanda şampiyonluğu evsahibi Güney Afrika elde ederken KKTC’nin ardından üçüncülüğü ise Zimbabve elde etti.

KKTC ekibi toplamda 11 altın 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci olurken gençler kategorisinde ise şampiyonluğu elde etti.

Hyong müsabakalarında

Ceyda Uçaner - Altın

Cansu Keskin - Altın

Melek Ünver - Altın

Şakir Atınç Yağızsoy - Altın

Zeliha Arpacıoğlu - Altın

Mustafa Kemal Çağlar - Altın

İnci Demir - Altın

Zeynep Kürekçi - Gümüş

Müsabakalarda

Melek Ünver - Altın

Şakir Atınç Yağızsoy - Altın

Zeliha Arpacıoğlu - Altın

İnci Demir - Altın

Zeynep Kürekçi - Altın

Mustafa Kemal Çağlar - Gümüş