KKTC ekonomisi 2017'de yüzde 5,4 büyüdü

2017 KKTC Ekonomik Durum Raporu’nda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin veriler paylaşılırken KKTC’nin makroekonomik göstergeleri de detaylı bir şekilde inceleniyor.

Rapora göre, 2016 yılında % 0,6 büyüyen dünya ekonomisi, 2017 yılında % 3,8 büyüdü. KKTC’de ise bu oran 5.4 oldu. Aynı yıllarda Amerikan ekonomisi % 1,5 ve 2,3 büyürken Türkiye ekonomisi % 3,2 ve 7,4 büyüdü. 2016 yılında % 4,8 büyüyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomisi ise 2017 yılında % 4,2 büyüdü.

Büyüme sevindirici

KKTC ekonomisi 2016 yılında % 3,6 büyürken 2017 yılında % 5,4 büyüdü. Bu büyüme oranı ile Güney Kıbrıs ve dünya ekonomi ortalamasını geride bırakan KKTC’nin 2018 yılı büyüme oranı ise merakla bekleniyor.

Az da olsa arttı

KKTC’de kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise 2016 yılında 13,902 Dolar iken 2017 yılında 14,187 Dolar oldu. Az da olsa bir artış gösteren bu rakam, istenen düzeyde gelişme gösteremedi. Bu da vatandaşın alın gücünün düşmesine neden oldu. Enflasyon oranı 2016 yılında % 10,2 olurken 2017 yılında % 14,7 oldu.

Fiyat endeks karşılaştırmaları da yapıldı

Raporda KKTC, GKRY ve Türkiye’de enflasyon hesaplamalarında kullanılan tüketici fiyatları endeksi ağırlıkları karşılaştırılıyor. Raporun ilgili paragrafı şöyle: “Aynı kara parçasının paylaşıldığı GKRY ile aynı para biriminin kullanıldığı Türkiye’de ana mal grupları karşılaştırıldığında bütün mal gruplarının ağırlıkları birbirine yakın bir seyir izlerken, 2017’de yürürlüğe giren yeni dağılımla KKTC Eğlence ve Kültür ile Eğitim ana mal grubu her iki ülkeyle ayrışmaktadır.”

İşsizlik oranı düştü

İşsizlik oranlarında düşüş göze çarpıyor. 2016 yılında işsizlik oranı % 6,4 iken 2017 yılında % 5,8’e düştü. Genç nüfustaki işsizlik oranları ise % 17 ve % 18,7. Rakamlara göre genç nüfustaki işsizlik oranının arttığı görülüyor. Öte yandan Çalışma izinli çalışan sayısı 2016 yılında 38,436 iken 2017 yılında 44,121’e yükseldi. Bununla birlikte 2016 yılında 8,075 olan işsiz sayısı 2017 yılında 7,453’e düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında % 6,77 iken 2017 yılında % 5,94’e düştü.

Raporda taşıt araçları ithalatı ile yakıt ithalatına ilişkin çok çarpıcı verilere yer verildi. Kıbrıslı Türkler milli gelirin % 7,7’sini taşıt ve yakıt ithalatı için harcıyor. Raporun ilgili paragrafı şöyle:

“Taşıt araçları ithalatı bir önceki yıla göre, %11,5 artarken, yakıtta dövizdeki dalgalanmanın da etkisiyle artış %38,5 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2017 yılında motorlu taşıt aksamları (yedek parça) ithalatı 25 milyon Dolar olmuştur. Bu üç ürününün toplam ithalatı 296,8 milyon Dolar olup toplam ithalattaki payı %17 olmuştur. Dolayısıyla KKTC gibi küçük bir ekonomide milli gelirinin %7,7’sinin taşıt ve yakıt ithalatı için harcandığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 2017 yılında inşaat demiri ithalatında yaşanan %40,8’lik artış ve sanayi tipi makine ithalatında yaşanan %47,5’lik artış ekonomik büyüme için önemli gelişmelerdir”.

Rapora göre 2016 yılında ülke gruplarına göre ihracatta Türkiye % 62,5 iken bu oran 2017 yılında % 60,4’e düştü. Benzer şekilde ithalatta da 2016 yılında % 60,42 olan Türkiye’den ithalat oranı 2017 yılında düşerek % 58,6 oldu.

Yeşil Hat Tüzüğü ile GKRY’ye yapılan ihracat ise 2016 yılında 4,434 milyon Euro iken 2017 yılında çok az yükselerek 4,711 milyon Euro oldu.

Bankacılık sektörü aktif toplamı 2017 yılında, 2016 yılsonuna göre %23,6 oranında artarak 21 milyar 134 milyon TL’den 26 milyar 115 milyon TL seviyesine ulaştı. 2017 yılında sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı %179,5 seviyesine düştü.