KKTC elektrik üretimi konusunda atılması gereken adımlar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Özyurtkan ülkede “No:6 Fuel Oil” olarak bilinen bir yakıt kullanıldığını ancak bu yakıtın %3 kükürt içermesi nedeniyle çevre kirliliği yarattığını ifade etti.

KKTC’nin elektrik üretiminin büyük bir kısmının fosil yakıtlarından sağlanan akaryakıt türü olduğunu hatırlatan Özyurtkan, “Kullanılan yakıt %3 kükürt içeriyor. Türkiye’de entegre çevre kirliliği kontrolü, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü ve büyük yakma tesisleri yönetmelikleri kapsamında tesislerin emisyonu için limitler getirildi ve %1 kükürtlü fuel oile geçildi” dedi.

Özyurtkan, araştırmalara göre bazı ülkelerde, büyük liman çevresinde yaşayanlarda özellikle solunum hastalıkları ve kanser teşhislerinde artışlar olduğunun belirlendiğini belirterek, International Maritime Organization tarafından yapılan düzenlemelerle gemilerde kullanılacak yakıtların kükürt içeriklerinin düşürüldüğünü söyledi.

Özyurtkan, ayrıca bazı rafinerilerde 2023 sonu itibarıyla, bazılarında ise Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2030 ve sonrasında bu yakıtın üretiminin tamamen durdurulacağına dair açıklamalar yapıldığını aktararak, “Bu sorun baca gazı arıtımı vb. ilave yatırımlarla çözülebilir ancak yüksek maliyetlidir. Bunun yerine elektrik üretimi alternatif yakıtlara geçiş düşünülmelidir” dedi.

KKTC elektrik üretimi için kullanılan bu yakıt hakkında iki önemli durumun ortaya çıkacağını işaret eden Özyurtkan, “Bunlardan birincisi çevresel sorunlar, diğeri ise bu yakıtın arzının durması veya azalması durumunda elektrik üretiminde sorun yaşamamak adına yapılacaklar konusudur” şeklinde konuştu.

Ülkede kullanılan akaryakıttan enerji üretiminin uzun vadede enerji talebinin giderilmesi için tek başına çözüm olamayacağını belirten Özyurtkan, KKTC enerji talebinin giderilebilmesi için enerji çeşitliliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özyurtkan, güneş enerjisi başta olmak üzere alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabileceğini, güneş enerjisinden elektrik elde edilen tesislerin kurulu gücü arttırılabileceğini, rüzgâr enerjisi, dalga ve akıntı hareketlerinden enerji üretimi gibi konulara ağırlık verilebileceğini kaydederek, ayrıca kendi karasal bölgelerinde potansiyel jeotermal ve hidrokarbon araştırmalarının yapılabileceğini de anımsattı.

KKTC’nin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için daha sağlıklı ve çevresel sorunlara yol açmayacak yakıtlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özyurtkan, “Ayrıca enerji çeşitliliğinin sağlanması enerji arz güvenliği açısından da önemlidir” dedi.

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22/12/2022 13:27