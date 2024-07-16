KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'nden engelli ailelerine aşure ikramı

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, sosyal medya hesabı üzerinden 'Aşure Günü' dolayısıyla Lefkoşa'da yaşayan engelli ailelere aşure ikramında bulunduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Suay, "Aşure Günü, inananlar için bolluk ve bereketin simgesidir. Yuvalara ve gönüllere bereket olması duasıyla, KKTC engelliler dayanışma derneği olarak Lefkoşa’da yaşayan engelli ailelerimize aşure ikramında bulunduk... Bereket, paylaşma ve ikram gibi duygularımızı yaşamayı, yaşatmayı arzularken, nene dedelerimizden bize miras kalan kültürümüzü de günümüze taşımaya gayret ediyoruz çok şükür..." dedi.

Suay, "Bu organizasyona sağladığı katkılardan dolayı yerli markamız Mardo‘ya, dağıtımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve ikramlarımızı kabul eden ailelerimize teşekkür ediyorum... Allah kabul etsin. Allah razı olsun..." ifadelerini de kullandı.