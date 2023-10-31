KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin (KKTCFBİDER) 2. Olağan Genel Kurulu’nda, tek aday olan Burçin Aliusta başkanlık görevine getirildi.

KKTCFBİDER’den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 2. Olağan Genel Kurulu, geçen Cumartesi Girne Grand Pasha Otel Vienna Balo Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurula Dışişleri Bakanı ve Dernek kurucu üyesi Tahsin Ertuğruloğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı başkanı Sertaç Komsuoğlu, Derneğin Onur Üyesi Ayten Salih Berkalp ile Dernek üyeleri ve misafirler katıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasıyla başlayan Genel Kurul’da Divan Başkanlığını Ercan İbrahimoğlu yaptı.

Derneğin Kurucu Başkanı Duygu Komsuoğlu Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, geçen dönemde Derneğe katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür etti. Genel Kurul, Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta’nın faaliyet raporunu sunmasıyla devam etti. Ardından Mali Raporu, Sayman Can Keşanlı katılımcıların bilgisine sundu. Her iki rapor divan tarafından oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Başkanlık seçiminde, tek aday olan Burçin Aliusta oy birliği ile Derneğin ikinci başkanı oldu. Genel Kurul’da yönetim organları da belirlendi.

Genel Kurul sonunda üyelere hitap eden Başkan Burçin Aliusta, iki yıllık dönemde hayata geçirmeyi başardıkları faaliyetlere destek veren herkese teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte beklentileri yüksek seviyede bir derneği devraldıklarını ve işlerinin oldukça zor olduğunu kaydeden Aliusta, bu zorlukları ancak üyelerle aşabileceklerini söyledi. Başkan Burçin Aliusta son olarak eski başkan Duygu Komsuoğlu bir teşekkür plaketi takdim etti. Genel Kurul, aile fotoğrafları çekilmesinin ardından son buldu.