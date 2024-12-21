KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nden özel eğitim okullarındaki çocuklara yeni yıl yemeği

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTC FBİDER), yeni yıl nedeniyle özel eğitim gören çocuklara yemek verecek.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki özel eğitim okullarında eğitim gören 210 özel çocuğa yeni yıl yemeği vereceğini açıklayan dernek, etkinlikler sırasında çocuklara hediyeler de takdim edecek.

Dernek Başkanı Burçin Aliusta'nın açıklamasına göre KKTC FBİDER, KKTC genelinde üç şehirde, üç ayrı adreste, özel eğitime tabi 210 çocuğa yeni yıl sürprizi yapacak.

Yeni yıl buluşmaları 23 Aralık Pazartesi Girne'de Girne Özel Eğitim Okulu öğrencileri için Avanti Patisserrie’deki etkinlikle başlayacak.

Lefkoşa Özel Eğitim Okulu öğrencileri 26 Aralık Perşembe günü Lefkoşa Californian Restaurant'ta KKTC FBİDER'in misafiri olacak.

Yılbaşı yemeği Gazimağusa Özel Eğitim Okulu öğrencileri için ise 30 Aralık Pazartesi Gazimağusa Aspava Restaurant'ta gerçekleşecek.