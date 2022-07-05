KKTC Fenerbahçeliler Derneği Çevre Temizliği Etkinliği gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Girne Dağyolu'nda gerçekleşen kazada yola dökülen pet şişeler KTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından insan gücü ile temizlenebilecek kısmın temizliği gerçekleştirildi. Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak Girne Dağyolunda meydana gelen kaza sonucu, limonata yüklü tırın devrilmesi neticesinde çevreye yayılan pet şişelerin çevre kirliliği yaratması nedeni ile dernek olarak kurulduğumuz günden itibaren amaç edindiğimiz sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek çevre temizliği yaptık. Yaptığımız girişimler sonucunda insan gücü ile temizlenebilecek kısmın temizliğini gerçekleştirdik.

Bizlere bu konuda yardımını esirgemeyerek araç tahsis eden Değirmenlik Belediyesi 'ne güvenliğimizin sağlanmasında bizlere yardımcı olan Lefkoşa Polis Müdürü Sn. Ahmet Beşerler ve Demirhan Polis Karakolu'na derneğimize bu anlamlı organizasyon için çöp poşeti tedarik eden SIBA Ithalat Ihracat LTD. 'e teşekkür ederiz.

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05/07/2022 14:56