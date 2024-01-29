KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

ads ads ads ads
29/01/2024

ads
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu üyeleri, ziyaret esnasında Fenerbahçeli olan Amcaoğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, 9. Olağan Kongreye katılımlarından dolayı Bakan Amcaoğlu’na teşekkür edip,  yeni dönemde yapılması planlanan dernek faaliyetleri ile bilgi verdi.

29/01/2024 19:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.