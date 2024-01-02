KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Ercan Havalimanı’nda karşıladı

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02/01/2024

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Ercan Havalimanı’nda karşıladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Ercan Havalimanı’nda karşıladı

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi‘nde 2023 yılını lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı  kamp programını tamamlamak üzere ülkeye geldi.

8 Ocak’a kadar Acapulco Otel’de kamp yapacak Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı.

02/01/2024 18:28
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TAGS: KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Ercan Havalimanı’nda karşıladı
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