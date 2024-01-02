KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nı Ercan Havalimanı’nda karşıladı

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi‘nde 2023 yılını lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı kamp programını tamamlamak üzere ülkeye geldi.

8 Ocak’a kadar Acapulco Otel’de kamp yapacak Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı.