KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KHYD İş Birliğiyle Meme Kanserine Dikkat Çekildi

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18/10/2021

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KHYD İş Birliğiyle Meme Kanserine Dikkat Çekildi

 KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğiyle meme kanserine dikkat çekmek amacıyla KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde etkinlik düzenlendi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde yapıldı.

Gecede, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tasarımını yaptığı pembe renk tişörtler ve maskelerin satışı yapıldı.

Gecede ayrıca KHYD Başkanı Kocaismail, KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

18/10/2021 12:28
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TAGS: KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Meme Kanseri, KHYD,
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