KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Küçük ve Denktaş'ı andı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Özgürlük ve Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölüm yıldönümlerinde andı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri, yaşamını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adamış KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve milli mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti, anıtlara çelenk bırakarak liderlere saygılarını sundu.