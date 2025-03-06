KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
06/03/2025

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her zaman yanlarında oldukları belirtilerek, “Bu anlamlı gün için, hem dayanışma ruhumuzu pekiştirdik hem de aldığımız mutfak ve ev eşyaları ile kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik” denildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.