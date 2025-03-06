KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her zaman yanlarında oldukları belirtilerek, “Bu anlamlı gün için, hem dayanışma ruhumuzu pekiştirdik hem de aldığımız mutfak ve ev eşyaları ile kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik” denildi.