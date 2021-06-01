KKTC Fenerbahçeliler Derneği, ÖZEV'i ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde KKTC Özel Eğitim Vakfın’ı ziyaret ederek çocuklara Futbol ve Basketbol topu hediye etti. Dernek Yetkilileri çocuklar ile birlikte futbol oynayarak bu özel günde onlarla eğlenceli zaman geçirdi.

Ziyaret ’de ayrıca KKTC Özel Eğitim Vakfı Genel Müdürü Ersin Görsay ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri dernek ve kurum arasında ileriki dönemde gerçekleştirmeyi düşündükleri projeler üzerine görüşme yapıp ilerisi için olumlu adımlar atmak üzere sözleşti.

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01/06/2021 13:47