KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni başkanı Tolga Ahmet Raşit

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 9. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, dün Dernek Lokalinde tek adaylı gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Toykan Özdamar, 2 dönemlik görev süresinin ardından Başkanlık görevini Tolga Ahmet Raşit’e devretti.

Divan Kurulunun belirlenmesi ile başlayan genel kurulda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Yöneticisi Asil Ramazan Erkan, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Eski Başkanı Toykan Özdamar ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genel Kurulda ayrıca Faaliyet ve Mali Rapor onaylandı. Yönetim kurulu, disiplin, denetleme ve sosyal faaliyet kurulları seçimi yapıldı.

KKTC Fenerbahçeliler 10. Dönem Yönetim Kurulu Listesi

1-Tolga Ahmet Raşit

2-Cengiz Gülmez

3-Ahmet Bayram Sefer

4-Öykü Akcan

5-Orçun Bayram

6-Tolga Öztürk

7-Ahmet Aktunç

8-Deniz Demircioğlu

9-Belgan Koral

10- Cenk Soner

11-Servet Şahan

12-Nazan Yücetürk

13-Erkan Dönmez

14-Yusuf Kande

15-Besim Alpözgen

16-Kemal Kamacıoğlu

17-Hüseyin Gazi

18- Remziye Siham

19-Hasan Alpözgen

20-Sertaç Akdemir

21-Cemal Yazır

22- İzem Çağlan