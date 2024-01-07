KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni başkanı Tolga Ahmet Raşit
07/01/2024
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 9. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Dernekten verilen bilgiye göre, dün Dernek Lokalinde tek adaylı gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Toykan Özdamar, 2 dönemlik görev süresinin ardından Başkanlık görevini Tolga Ahmet Raşit’e devretti.
Divan Kurulunun belirlenmesi ile başlayan genel kurulda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Yöneticisi Asil Ramazan Erkan, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Eski Başkanı Toykan Özdamar ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit konuşmalarını gerçekleştirdi.
Genel Kurulda ayrıca Faaliyet ve Mali Rapor onaylandı. Yönetim kurulu, disiplin, denetleme ve sosyal faaliyet kurulları seçimi yapıldı.
KKTC Fenerbahçeliler 10. Dönem Yönetim Kurulu Listesi
1-Tolga Ahmet Raşit
2-Cengiz Gülmez
3-Ahmet Bayram Sefer
4-Öykü Akcan
5-Orçun Bayram
6-Tolga Öztürk
7-Ahmet Aktunç
8-Deniz Demircioğlu
9-Belgan Koral
10- Cenk Soner
11-Servet Şahan
12-Nazan Yücetürk
13-Erkan Dönmez
14-Yusuf Kande
15-Besim Alpözgen
16-Kemal Kamacıoğlu
17-Hüseyin Gazi
18- Remziye Siham
19-Hasan Alpözgen
20-Sertaç Akdemir
21-Cemal Yazır
22- İzem Çağlan