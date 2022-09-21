KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ziyaret

ads ads ads ads
21/09/2022

ads
ads
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü” nedeniyle Dr. Ayten Salih Berkalp’ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Berkalp’in, 1954 yılında Fenerbahçe’nin voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden aynı zamanda kürek ve atletizm branşlarında da çok sayıda başarı kazanan “Tarihe İz Bırakan Fenerbahçeli Kadınlardan” olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Berkalp’in, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlanarak, Berkalp’e çiçek takdim edildiği belirtildi.  

Açıklamada, “Fenerbahçe tarihinin en zor günlerinde her türlü fedakârlık örneğini gösteren, derneğimizin kurucu üyelerinden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ve hiç düşünmeden Fenerbahçe’mizin peşinden koşan, tüm Fenerbahçeli Kadınlara teşekkür eder, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutlarız” denildi.

21/09/2022 09:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fenerbahçeliler Derneği, Ayten Salih Berkalp
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.