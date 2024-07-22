KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Mehmet Dursun’a destek

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, lenfoma hastalığı ile mücadele etmekte olan Mehmet Dursun’un kampanyasına destek verdi.

ads ads ads ads
22/07/2024

ads
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Mehmet Dursun’a destek

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, lenfoma hastalığı ile mücadele etmekte olan Mehmet Dursun’un kampanyasına destek verdi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, lenfoma hastalığı ile mücadele etmekte olan Mehmet Dursun’un kampanyasına 10 bin TL ile destek vererek, tüm üyelerini ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Dernek yönetimi Mehmet Dursun’un yanında olduklarını ve en kısa zamanda sağlığına kavuşması için duacı olduklarını ifade etti.

22/07/2024 20:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: KKTC Fenerbahçeliler Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.