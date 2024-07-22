KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Mehmet Dursun’a destek

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, lenfoma hastalığı ile mücadele etmekte olan Mehmet Dursun’un kampanyasına destek verdi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, lenfoma hastalığı ile mücadele etmekte olan Mehmet Dursun’un kampanyasına 10 bin TL ile destek vererek, tüm üyelerini ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Dernek yönetimi Mehmet Dursun’un yanında olduklarını ve en kısa zamanda sağlığına kavuşması için duacı olduklarını ifade etti.