KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden yardım kampanyası

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, ülke genelinde yoksullukla mücadele etmek maksadı ile yardım kampanyası organize ediyor. Dernek yetkilisi Mustafa Gürkan ülkemizde bulunan ve maddi sıkıntı içinde olanlara, yardım eli uzatmak için ülke genlini kapsayacak şekilde bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Gürkan bu bağlamda kullanmadığınız eşyaları veyahut satın alarak bağışta bulunmak istediklerinizi kampanya çerçevesinde oluşturulacak havuz da toplanarak ada genelindeki ihtiyaçlı ailelere ulaştırılacağını söyledi.

Gürkan İhtiyaç listesini şu şekilde bildirdi:

-Erzak

-Giyisi

-Ayakkabı

-Mont

-Bez

-Süt

-Temizlik Malzemesi

-Kırtasiye Eşyası

Detaylı bilgi için iletişim:

Mustafa GÜRKAN / 0 (533) 825 48 48

Bu habere tepkiniz:



06/01/2021 17:20