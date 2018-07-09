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KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni başkanı Necipoğlu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Gökhan Necipoğlu oldu.

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09/07/2018

KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni başkanı Necipoğlu
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2006 yılında kurulan KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12. Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Gökhan Necipoğlu oldu. Kurucu başkan Ercan İbrahimoğlu’ndan görevi devralan Erçin Çoban bugün yoğun katılımla yapılan Genel kurul ile başkanlığı Gökhan Necipoğlu’na devretti. Yıllardır sporun içerisinde olan efendi kişiliği ile tanınan iş adamı Necipoğlu Derneğin 3. başkanı oldu.

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TAGS: KKTC Fenerbahçeliler, Gökhan Necipoğlu
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