KKTC Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Aytaç Karavezirler başkanlığında toplandı. Gerçekleşen toplantıya tüm yönetim kurulu üyeleri katılım gösterirken toplantının ana gündem maddesi 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalar oldu. Yeni sezonla ilgili olarak özel bir hastane ile görüşme gerçekleştirecek olan Kulüpler Birliği yönetimi, yeni sezonda sağlık raporları konusunda kulüplerin yükünü hafifletmeyi hedefleyecek.

Bunun yanı sıra AKSA Ligleri’nde 2.devrenin başlaması sonrasında kulüplerle yeniden bölgesel toplantılar organize edilmesine karar verilirken, kulüplerin mevcut sezondaki sıkıntıları ve yeni sezon öncesi önerileri dinlenecek. Toplantıda Süper Lig naklen yayınları ile ilgili de görüşler bildirilirken, ülke futboluna yeni yayın kalitesinin çok şey katacağı konusunda görüşler verildi.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, bir süredir sağlık sorunları sebebiyle uzaktan görüşme gerçekleştirdiği yönetim kurulu üyeleriyle yeniden buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Kulüpler Birliği olarak özellikle yeni sezon öncesi önerilerle ilgili bir rapor hazırlayıp KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile görüşme talep edeceklerini ifade eden Karavezirler, “Kulüplerimizin yanındayız ve onların sıkıntılarını çözmek için buradayız. Elimizden geleni yapıp kulüplerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Bu bağlamda ekip arkadaşlarım ile birlikte çalışıp ülke futbolu için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”dedi.

Bölgesel toplantılarla kulüpleri biraraya getirip sorunları yüzyüze konuşmak istediklerinin altını çizen Karavezirler, “Bu toplantılardan çıkan görüşlerle ilgili olarak yönetimimiz raporunu hazırlayıp federasyonumuza tavsiyede bulunacağız. Toplantılar öncesinde tüm kulüplerimizin sorunlarını ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak almak istiyoruz.”diye konuştu.

Karavezirler ayrıca liglerde 2.devre heyecanının da başladığını ve yeni yayıncı ile görüntü kalitesinin de arttığına işaret ederek, “Sakatlıksız, problemsiz ve keyifli bir 2.devre olmasını diliyorum. Sonunda hak eden takımlarımız şampiyon olacak. Tüm takımlar bizim ülkemizin takımları, futbolun doğası bu birileri sevinirken, birileri üzülecek. Önemli olan üzülenlerin vazgeçmeden ülke futbolu için çalışmaya devam etmesidir.”diye konuştu.

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