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KKTC Futbol Liglerinde Maçların Sonuçları Belli Oldu (28 Şubat 2019)

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28/04/2019
HK

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KKTC Futbol Liglerinde Maçların Sonuçları Belli Oldu (28 Şubat 2019)

İşte Süper Lig, Birinci Lig ve U21 Süper Lig'te günün sonuçları

K-Pet Süper Lig

Çetinkaya – Girne Halk Evi: 1-3

Merit A. Yeşilova – Yenicami: 1-2

Lefke – Mağusa Türk Gücü: 1-4

Binatlı – Esentepe: 1-2

K.Kaymaklı – Doğan TB: 3-2

Türk Ocağı – G.Gücü: 1-0

Cihangir – Baf ÜY: 1-2

Gönyeli – G.Birliği: 3-2

 

K-Pet Birinci Lig

Çanakkale – Ozanköy: 0-0

Düzkaya – Yalova: 1-0

Doğancı – Göçmenköy: 1-3

Mormenekşe – Değirmenlik: 2-1

Hamitköy – Maraş: 3-0

Y.Boğaziçi – Karşıyaka: 1-3

Akova Vuda – Mesarya: 3-1

B.Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar:

 

U21 Süper Lig

Çetinkaya – Girne Halk Evi: 4-3

Merit A. Yeşilova – Yenicami:2-3

Lefke – Mağusa Türk Gücü:0-9

Binatlı – Esentepe:5-0

K.Kaymaklı – Doğan TB:2-4

Türk Ocağı – G.Gücü:6-0

Cihangir – Baf ÜY:3-1

Gönyeli – G.Birliği:3-0

 

U21 Birinci Lig

Çanakkale – Ozanköy: 1-3

Düzkaya – Yalova: 3-1

Mormenekşe – Değirmenlik: 3-2

Hamitköy – Maraş: 1-1

Y.Boğaziçi – Karşıyaka: 3-0

Akova Vuda – Mesarya: 0-1

B.Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar:1-3

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TAGS: kktc, futbol, lig
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