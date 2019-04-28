KKTC Futbol Liglerinde Maçların Sonuçları Belli Oldu (28 Şubat 2019)
28/04/2019
HK
İşte Süper Lig, Birinci Lig ve U21 Süper Lig'te günün sonuçları
K-Pet Süper Lig
Çetinkaya – Girne Halk Evi: 1-3
Merit A. Yeşilova – Yenicami: 1-2
Lefke – Mağusa Türk Gücü: 1-4
Binatlı – Esentepe: 1-2
K.Kaymaklı – Doğan TB: 3-2
Türk Ocağı – G.Gücü: 1-0
Cihangir – Baf ÜY: 1-2
Gönyeli – G.Birliği: 3-2
K-Pet Birinci Lig
Çanakkale – Ozanköy: 0-0
Düzkaya – Yalova: 1-0
Doğancı – Göçmenköy: 1-3
Mormenekşe – Değirmenlik: 2-1
Hamitköy – Maraş: 3-0
Y.Boğaziçi – Karşıyaka: 1-3
Akova Vuda – Mesarya: 3-1
B.Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar:
U21 Süper Lig
Çetinkaya – Girne Halk Evi: 4-3
Merit A. Yeşilova – Yenicami:2-3
Lefke – Mağusa Türk Gücü:0-9
Binatlı – Esentepe:5-0
K.Kaymaklı – Doğan TB:2-4
Türk Ocağı – G.Gücü:6-0
Cihangir – Baf ÜY:3-1
Gönyeli – G.Birliği:3-0
U21 Birinci Lig
Çanakkale – Ozanköy: 1-3
Düzkaya – Yalova: 3-1
Mormenekşe – Değirmenlik: 3-2
Hamitköy – Maraş: 1-1
Y.Boğaziçi – Karşıyaka: 3-0
Akova Vuda – Mesarya: 0-1
B.Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar:1-3