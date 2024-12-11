KKTC Galatasaray Taraftar Derneği’nden Alpcan’a Ziyaret

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ve dernek yönetimi, Galatasaray’ın yeni forma sponsoru Alpcan İnşaat’ın Direktörü Yüksel Alpcan’ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, dernek yöneticileri Alpcan’a Galatasaray’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Görüşmede Galatasaray’a duyulan ortak sevgi ve sponsorluk sürecinin önemi vurgulandı.

Yüksel Alpcan ise, Galatasaray’a sponsor olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.