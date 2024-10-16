KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu 18 Ekim’den itibaren KKTC kimlik kartı için başvuru kabul edecek.

İçişleri Bakanlığı, KKTC kimlik kartı başvurularının artık Türkiye’nin Gaziantep şehrindeki KKTC Başkonsolosluğu’nda da kabul edileceğini açıkladı.

Gaziantep Başkonsolosluğu’nun 18 Ekim 2024 tarihi itibariyle kimlik kartı başvuru işlemlerine başlayacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, bu yeni hizmetin, Gaziantep ve çevresinde yaşayan KKTC yurttaşlarına büyük bir kolaylık sağlayarak, kimlik başvurularını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacağını kaydetti.

Açıklamada, “Daha önce sadece belirli başkonsolosluklar üzerinden yürütülen başvuru işlemleri, böylece daha geniş bir coğrafi bölgede erişilebilir hale gelecek” ifadeleri kullanıldı…