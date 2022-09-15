KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'in misafiri oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) KKTC Genç Milli Takımlar Teknik Direktörü Hüseyin Aşkın Kınacı ile yardımcıları Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan, Türkiye Spor Toto Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Başakşehir’in daveti üzerine İstanbul’a gitti. Başakşehir’in misafiri olarak yaklaşık bir hafta tesislerde konaklayan Kınacı, Kızmazoğlu ve Özkan, Başakşehir’in tüm kategorilerindeki antrenmanlarını tesislerde takip etti. Üçlü ayrıca Başakşehir’in Beşiktaş ile oynadığı maçı da tribünde takip etti.

Belözoğlu ve Eröğüt’e KKTC forması

İstanbul’da bir dizi temaslarda da bulunan Kınacı ve ekibi, Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Başkanvekili Mustafa Eröğüt ile de görüştü. Kınacı, Puma’nın KKTC Milli Takımı için tarihte ilk kez özel olarak tasarladığı milli formayı Emre Belözoğlu ve Mustafa Eröğüt’e takdim etti. Heyet yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı da ziyaret ederek forma takdim edecek.

Belözoğlu: “Her türlü desteği vermeye hazırım”

KKTC Genç Milli Takımlar ekibi ile sohbet eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kıbrıslı Türk genç sporcuların uğradığı ambargolardan rahatsızlık duyduklarını ve herkesin spor yapma, dünyaya açılma hakkı olduğunu söyledi. Belözoğlu, elinden gelen her türlü desteği KKTC futbolu için vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi selamlıyorum, elimden gelen her türlü katkı ve desteği ne zaman isterlerse vermeye hazırım. Umarım yakın zamanda Kıbrıs’a da gelerek orada bir karşılaşma izlemeyi ve bu heyecanı yaşamayı çok isterim.”diye konuştu.

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15/09/2022 17:47