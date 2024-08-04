KKTC genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi

Trafik Ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 417 kişiye çeşitli suçlardan ceza yazıldı, 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, raporlar 96 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 19 kez alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 75 kez emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 4 kez koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 2 kez sigortasız araç kullanma ve 123 kez de diğer trafik suçlarından oluştu.