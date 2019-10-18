KKTC Golf Federasyonu Heyeti Ağaoğlu’nu Ziyaret Etti

Görüşmede, 2019-2020 sezonu faaliyet programı çerçevesinde, yeni sezonda yapılabilecek proje ve organizasyonlar ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Görüşme ile ilgili konuşan KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Soner Yetkili 2019-2020 sezonu için hedeflenen projeler ve organizasyonların ele alındığını ifade ederek birçok konuda görüş alışverişine bulunulduğunu dile getirdi ve Ahmet Ağaoğlu’nu ülkemize davet ettiklerini belirtti. Ahmet Ağaoğlu ise 2019-2020 sezonu içerisinde çok güzel işlere imza atılacağına inandığını dile getirirken, Başkan ve Yönetim Kurulu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve Türkiye Golf Federasyonu olarak KKTC Golf federasyonunun her zaman yanında olup işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

18/10/2019 16:42