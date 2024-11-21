KKTC Güreş Milli Takımı, Kosova’ya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Milli Takımı Kosova’da Adem Jashari Güreş Turnuvası’na katılıyor.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’dan alınan bilgiye göre 15 kişilik kafile 21 Kasım 2024 Perşembe günü Kosova’ya gidiyor.

Kemal Bayraktar başkanlığındaki kafilede 5 kadın, 5 erkek sporcu, 2 hakem, 1 kadın antrenör ve 1 erkek antrenör bulunuyor.

Kosova’ya KKTC pasaportları ile gidileceğini ve giriş yapılacağını söyleyen Kemal Bayraktar, bunun diplomatik değil tamamen federasyonların ikili ilişkilerine dayandığını bildirdi.

Kosova’nın Suhareke şehrinde 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılacak turnuvada ev sahibi Kosova ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Sırbistan güreşçileri mindere çıkacak.

KKTC Kafilesi 24 Kasım 2024 Pazar günü yurda dönüş yapacak.