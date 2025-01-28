KKTC güreşi Rusya’da temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar ve milli güreşçi Ömer Özyıldırım, Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde 22-27 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen uluslararası güreş turnuvasına katıldı.

Ömer Özyıldırım, dünyanın en prestijli güreş turnuvalarından biri olan, daha çok Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda yarışmış elit isimlerin mücadele ettiği Ivan Yarygin Kupası’nda mindere çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güreşçisi olarak turnuvaya davet alan Özyıldırım, dünyanın en güçlü sporcuları arasında yer alarak tecrübe kazandı ve ülkesini uluslararası arenada gururla temsil etti.

Turnuvanın 1/8 turunda, 2024 yılı Ivan Yarygin şampiyonu, Rusya ulusal şampiyonu ve dünya ikincisi olan güçlü bir rakip karşısında mağlup olan Ömer Özyıldırım, turnuvayı genel sıralamada 16. sırada tamamladı.

Mücadelesi ve yurt dışındaki kişilerle ikili ilişkisi etkili olan Özyıldırım, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini söyledi.

SPORDA TECRÜBE VE İKİLİ İLİŞKİLER

Ömer Özyıldırım’ın bu tarihi başarısına destek vermek ve uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, turnuva sırasında Rusya Güreş Federasyonu Başkanı Mikhail Mamiashvili, UWW ikinci başkanı Rodica Yakşi ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Federasyon Başkanı ve sporcumuz üst düzey ağırlandı. Bayraktar, bu temaslarla KKTC’nin spor alanındaki varlığını ve iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

Bayraktar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ömer Özyıldırım’ın Ivan Yarygin gibi prestijli bir turnuvada yer alması, KKTC güreşi adına tarihi bir adımdır. Bu başarı, spor camiamız için önemli bir tecrübe ve motivasyon olmuştur. Ayrıca, turnuva sırasında gerçekleştirdiğimiz temaslar, KKTC’nin uluslararası spor camiasındaki ilişkilerini güçlendirmek adına büyük bir fırsat sunmuştur.

2027 ASKERİ OLİMPİYATLAR

Turnuva sonrası açıklama yapan Ömer Özyıldırım, 2027 yılında Arjantin’de düzenlenecek Askeri Olimpiyatlar yolunda çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Özyıldırım, bu tür uluslararası organizasyonların kendisine sadece tecrübe değil, aynı zamanda daha büyük başarılar için motivasyon kattığını ifade etti.