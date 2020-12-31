KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneğinden Yeni Yıl Mesajı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneği bugün yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm halkın yeni yılını kutladı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü tarafından yayımlanan mesajda, “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, Polis Teşkilatımızın mensuplarının ve değerli üyelerimizin aileleri ile birlikte yeni yılını en içten duygularımızla kutlar, 2021 yılının öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel yarınlar getirmesini temenni ederiz” denildi.

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31/12/2020 11:28