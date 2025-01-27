KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Serpil Özkan’dan Türkiye Şampiyonluğu

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Serpil Özkan Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda, Büyük Kadınlar Open -76 kg kategorisinde şampiyon oldu.

Federasyon açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkemizin adını dört kez şampiyonlukla kürsüye taşıyan sporcumuzun, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Powerlifting Şampiyonasında -76 kg büyük kadınlar kategorisinde elde etmiş olduğu dereceler; -76 büyük kadınlar open sikleti, 157,5 kg squat Türkiye Şampiyonu, 175 kg deadlift Türkiye Şampiyonluğu, 75 kg bench Türkiye Şampiyonluğu, toplam kaldırışta 690 kg Türkiye Şampiyonluğu.”