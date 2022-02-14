KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı Türkiye Şampiyonasına katılıyor

Federasyon genel sekreteri Hasan Bölükbaşı açıklama yaptı.

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14/02/2022

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KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı Türkiye Şampiyonasına katılıyor

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı Türkiye Şampiyonasına katılıyor. 
Federasyon genel sekreteri Hasan Bölükbaşı, teknik komite başkanı Sel Sarıtaş ve milli takım antrenörü Ayhan Nadiri eşliğinde Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli takım sporcularımız;
Mehmetali Deniz, Vur Yektaoğlu ,Hüsnü Batıkan Aliş, Sertaç Bulgan, Hasan Kavuzkoz
Şükrü Zorba ,Tolga Kansu ve Hazel Oraç. 
Ülkemizde ve dünyada büyük ilgi duyulan ve olimpik spor olma yolunda ilerleyen Powerlifting spor branşında;
İstanbul’da 14-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacak Milli takım sporcularımız  460 sporcu arasında başarı elde etmek için mücadele edecek.

14/02/2022 13:18
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TAGS: KKTC, Halter ve Vücut, Geliştirme, Federasyonu, Powerlifting
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