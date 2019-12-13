KKTC hava sahası tehlikelere karşı koruma kapsamında

KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaklaşık bir aydır devam eden görüşmelerin ardından, Geçitkale Havaalanı’na İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA- SİHA) konuşlanması için gerekli prosedür tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar’ın konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da ayrıntılı olarak bilgilendirdiği öğrenildi. Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, iki hafta önce adaya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, hem havaalanında gerekli çalışmaları yaptılar, hem de kullanım izni için girişim yaptılar.

KKTC Bakanlar Kurulu, dün ve bugün yaptığı toplantılarda izni onayladı. Doğu Akdeniz’deki askeri faaliyetler başta olmak üzere, İHA ve SİHA’lar bölgede aktif olarak görev yapacak.

İHA ve SİHA’ların Geçitkale’de olması, TC ile yeni bir koordinasyonun sağlanmasına neden olacak ve KKTC de olası bir hava saldırısı ya da bölgedeki bir tehlikeye karşı koruma altına alınmış olacak. Geçitkale Havaalanı’nın “askeri bir havaalanı” olmadığını belirten hükümete yakın kaynaklar, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “KKTC’deki askeri havaalanı Kırnı bölgesinde.

Geçitkale Havaalanı askeri bir alan değil ama, askeri bir maksat için kullanıma uygun. Bu nedenle sözleşmeden kaynaklı bir yetki kullanımı söz konusu” dedi. İşinsanı Asil Nadir’in kullanımında olan ancak, senelerdir kirası dahi ödenmeyen Geçitkale Havaalanı, kısmen askeri amaç için kullanılmaya başlanacak.

Bakanlar Kurulu’nun elinde Geçitkale Havaalanı ile ilgili “her türlü askeri adım için izin verme” yetkisi bulunuyor. Asil Nadir ile yapılan sözleşmede, askeri amaçlar için Bakalar Kurulu’nun TSK, Kolordu ve GKK’ya her türlü kullanım iznini verme yetkisi açıkça yazıyor.

“İşte hükümete yetki veren o belge”

Aynı sözleşmeye göre, Nadir’in kira sözleşmesi askeri amaç için kullanım süresi kadar uzatılabilir. Nadir’in yatırım yapmadığı havaalanı ile ilgili nasıl bir yetki kullanacağı ise merak konusu. Kararın, “Geçitkale Havaalanı’nı Asil Nadir’in elinden almak” gibi bir detay içermediği öğrenildi. Sözleşmenin askeri kullanım bitene kadar askıya alınmış ya da iptali söz konusu değil.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun yetkisini kullanarak askere izin vermesinin esas nedeni ise, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile imzaladığı “İHA- SİHA” kullanımı kararına misilleme.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynaklar, “Rum tarafı tek taraflı attığı adımlarla, KKTC ve Türkiye’nin bu adımları atmasına zemin hazırlıyor. Rum tarafı tek taraflı adımlarına devam ettiği sürece, Türk tarafı buna karşılık vermeye devam edecek” dedi.

13/12/2019 21:57