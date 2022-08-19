KKTC heyeti Antalya OSB’de incelemelerde bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin kurulum ve yönetim süreçleri hakkında bilgi almak için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) teknik ziyaret gerçekleştirdi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın misafiri olarak, bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret, Antalya OSB ile KTSO arasında mayıs ayında imzalanan mentör-menti iş birliği protokolü kapsamında dün yapıldı.

Heyette, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü Osman Çağakan, KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ciddi, KTSO Genel Koordinatörü Belgin Özoğul, KTSO Sanayi Bölgeleri Sorumlusu Ahmet Yeltekin, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan yer aldı.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgi almak ve Antalya OSB’nin iyi ve örnek uygulamaları yerinde görüp incelemeyi amaçlayan heyete, Antalya OSB Başkanı Bahar, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı.

Toplantıda, KKTC heyetine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

OSB kurulum süreçlerini sevk ve idare edecek müteşebbis heyetin görev ve yetkileri, OSB yer seçim çalışmaları, imar planlaması, bölge müdürlüğü organizasyon yapısı, alt yapı çalışmaları ile yer tahsisi konularında, OSB’lerin amaç, kapsam ve görevlerine dair tüm detaylar, heyete aktarılıp rapor halinde sunuldu.

Tüm gün süren çalışmaların sonunda Antalya OSB Teknik Koleji’nde de incelemelerde bulunan KKTC heyeti, programlarını Ahmet Kasapoğlu Mobilya firmasına yaptıkları ziyaretle tamamladı.

-Bahar

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar yaptığı açıklamada, mentör-menti iş birliği protokolünün, meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Antalya OSB, büyüklüğü ve organizasyon kabiliyeti bakımından Türkiye’nin örnek OSB’lerinden biri konumuna geldi. Hayata geçirdiği projeler ile OSB’lerin gelişmesine öncülük edip, ‘yeni nesil OSB’ kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendi” dedi.

Antalya OSB’nin yarım asra yaklaşan bu deneyimini, KKTC ve KTSO ile paylaşmaktan onur duyduklarını belirten Bahar, “Kurumlar arası iletiştim ve iş birliğinin artması için Antalya OSB’den bir ekibin de KKTC’ye gitmesini, bilgi ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayabiliriz. Talep edilmesi halinde bu hizmeti vermekten, bu faydayı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

-Ersözlü: “Hedefimiz böyle bir modeli KKTC’de de hayata geçirmek”

KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü de, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve ekibinden Türkiye’deki OSB’lerin çalışma sistemi hakkında çok önemli bilgiler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yönetimsel ve sistemsel olarak çok farklı noktaları görme şansımız oldu. Türkiye’nin bu kadar ileri gitmesinin, ihracatının artmasının altında yatan sebepleri gördük, çok iyi bir sistem kurgulanmış, çok güzel bir yönetim şekli oluşturulmuş. Devlet ve sanayici iş birliğinin çök güzel bir örneği hayata geçirilmiş, buna tanık olduk. Hedefimiz böyle bir modeli KKTC’de de hayata geçirmektir. Umarım bizler de Türkiye gibi başarılı oluruz.”

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19/08/2022 15:38