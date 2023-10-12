KKTC heyeti Azerbaycan'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. KKTC heyetini Azerbaycan'da kalabalık bir heyet karşıladı.

Aynı etkinliğe katılacak Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise dün Bakü’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce Ecan’da yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz” diyerek KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını vurguladı.

Azerbaycan’a gidişlerinin bir ilk olduğunu ve her türlü ilişkinin geliştirmesi ve kökleşebilmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar, egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de yineledi.

Başbakan Üstel: “Dünya ile kucaklaşma yolundan önemli bir süreç yaşıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak bir milletin üç kardeş devleti olduğunu belirterek, “Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’a gidişinde uçakta, TAK ve BRT’nin sorularını yanıtlayarak, Azerbaycan seyahati hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak bir milletin üç kardeş devleti olduğunu belirten Üstel, “Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz. Gerek kültürel gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda karşılıklı sevgiye saygıya ve güvene dayalı ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.