KKTC Heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda Görüşmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda Kıbrıs konusu, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından paylaşılan bilgide, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve KKTC müzakere heyetiyle bugün biraraya gelmiştir” denildi.

Sözkonusu paylaşımda görüşmelerde, Kıbrıs meselesi, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz bağlamında son gelişmeler ile Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye katılan KKTC heyetinde, Dışişleri bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşler Müdürü Hüsnü Duba, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Osman Ertuğ ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak yer aldı.

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07/09/2021 15:30