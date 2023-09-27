KKTC İçin Kalkınma Planı Hazırlanıyor

KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı konulu “KKTC’nin 50. Yıl Vizyonu” kamuoyuna açıklandı. Başbakan Üstel “Zaman bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanıdır. Biz düne değil geleceğe bakıyoruz” ifadelerini kullandı



KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı “KKTC 50. Yıl Vizyonu” isimli toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda saat 11.30’da başlayan toplantıda Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar katıldı. Başbakan Ünal Üstel, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" konulu "KKTC'nin 50. Yıl Vizyonu" isimli bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" hazırlıklarında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının yanında 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Üstel, “İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin sadece 5 yıllık geleceğinin değil, 10 yıllık hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacak” dedi.

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