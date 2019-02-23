KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki “Ticari Alışveriş Kilitlendi”

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) eski Başkanı ve İki Toplumlu Girişimcilik ve Ticaret Komitesi Rum Başkanı Fidias Pilidis, emtianın Yeşil Hat Tüzüğü tahtında dolaşımının, her iki tarafın da koyduğu kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradığını, “kaçakçılığın arttığı bir durum şekillendiğini” söyledi.

Alithia’nın “Yeşil Hat Tüzüğü… Ticari Alışverişler Kilitlendi” başlığıyla aktardığı habere göre Pilidis, alışveriş hacminin, ilk başladığı döneme göre büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

AB standardı uyarınca KKTC’den Güney’e geçen (tarım ürünü, vb.) özellikle sağlık ve gıda güvenliğiyle ilgili pek çok kısıtlama olduğunu hatırlatan Pilidis, KKTC’nin de “sanki başka ülkedeymiş gibi” özellikle sanayi ürünlerinin Kuzey’e geçişinde gümrük uyguladığını söyledi.

Gazete devamla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilisi İzzet Adiloğlu’nun Havadis radyosu ve internet televizyonuna yaptığı açıklamadan kesitlere yer verdi.