KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

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11/11/2021

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KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma  Covid-19 nedeni ile  hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Meryem Ceren Kırma’ya bugün otopsi yapılacağını söyledi. Hüseyin Ekmekçi, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde 8  yaşındaki  çocuğa otopsi yapılması için pozitif basınçlı bir ameliyahane oluşturulduğunu belirtti.  Başka çocuklar ölmesin ve Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni  belirlenmesi için İdris Deniz yönetimindeki ekip bugün otopsi yapıyor.

Otopsi yapılması için yasal gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.

11/11/2021 09:20
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TAGS: Meryem Ceren Kırma  
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