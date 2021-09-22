KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’e tepki gösterdi

KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’ta Türk Evinin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte poz vermesi gerekçesiyle Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos ile görüşmesini iptal ettiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan açıklamada, “Anastasiadis’in New York’ta Türk Evinin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı karede bulundu diye Başpiskopos ile görüşmesini iptal etmesi”, Rum liderin Kıbrıslı Türklere karşı tahammülsüzlüğünün göstergesi olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Derneğimiz, Anastasiadis ve Rum halkının K. Türklerine karşı bu tahammülsüzlüğü bu kadar açıkken federasyon çözümünde ısrar eden BM ve AB’ye iki halkın birleşmesinin mümkün olmadığını görmeleri için çağrı yapmaktadır” denildi.

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22/09/2021 19:07