KKTC İnsan Hakları Derneği, BM ve AB’ye 'iki devletli çözüm ve KKTC’nin tanınması' çağrısını yineledi

KKTC İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) 50 yıllık iki devletli çözüm ve barışa saygı göstererek, iş birliğinin yolunun açılması adına KKTC’nin tanınması çağrısını yineledi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklamada, geçen Çarşamba günü BM Genel Kurulu 79. toplantısında hitap eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis’in “KKTC’nin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu” yönündeki sözleri eleştirilerek bunun “sosta şaşırtması” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Maraş’ın geri verilmesini” istemek gibi bir talepte bulunacak kadar ileriye gitmiş bir zihniyetle anlaşma yapmanın insanlık fıtratı ve siyasi ahlâka aykırı olacağı belirtildi. Açıklamada tamamı Lâlâ Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa Vakfı'na ait toprak üzerinde on yıl kullanım gerekçesi ile özel kişilere (Rumlara) tapuları devşirmek suretiyle inşa edilmiş Maraş’ın iade edilmesi gerekenin Vakıflar İdaresi olduğu belirtildi.

Açıklamada BM ve AB’ye, Kıbrıs’ta 1974 yılından beri 50 yıldır var olan iki devletli çözüm ve barışa saygı gösterme ve anlaşma ve iş birliği yolunu açacak tek seçenek olan KKTC’yi tanıma çağrısı yapıldı.