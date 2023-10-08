KKTC İnsan Hakları Derneği: KKTC’nin adının 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' veya Devleti olarak değiştirilmesini zorunludur

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08/10/2023

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KKTC İnsan Hakları Derneği: KKTC’nin adının 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' veya Devleti olarak değiştirilmesini zorunludur

KKTC İnsan Hakları Derneği, KKTC’nin adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” veya Devleti olarak değiştirilmesini zorunlu gördüğünü kaydetti.

Dernek açıklamasında BM Genel Kurulunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki çağrıya BM üyesi ülkelerin icabet edebilmesi  için bu değişikliğin gerekli olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, “KKTC’nin bugüne kadar tanınmasına engel olan BMGK almış olduğu mevcut kararlar ismi değiştirilmiş devlet için geçersiz olacağından diğer ülkelerin tanıması için bir sorun olmayacaktır” denildi.

08/10/2023 15:54
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TAGS: KKTC İnsan Hakları Derneği: KTC’nin adının ’Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ veya Devleti olarak değiştirilmesini zorunludur
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