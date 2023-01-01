KKTC İnsan Hakları Derneği Rum Ombudsmanına başvurdu

KKTC İnsan Hakları Derneği, 2023 Yeni Yılını Kıbrıs Türk halkına huzur, refah ve mutluluklar getirmesini temenni etti.

Dernek yeni yıl mesajında 2023 yılının Kıbrıs’a barış ve huzur getirmesinin "soykırımdan suçlu Rum Yönetiminin yargılanması" ile mümkün olacağını kaydetti ve bu amaçla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ombudsmanından görüşme talep ettiklerinin duyurdu.

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01/01/2023 11:26