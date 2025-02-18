KKTC İnsan Hakları Derneği’nden GKRY-Mısır doğalgaz anlaşmasına tepki

KKTC İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs açıklarındaki doğal gazın Mısır’a ihraç edilmesi ve Avrupa’ya yeniden pazarlanması konusunda Mısır ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Hasan Işık tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türklerini dışlayarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etme hakkına sahip olmadığı gibi, yapılan anlaşmanın da uluslararası hukuk çerçevesinde geçerliliği bulunmadığını belirtildi.

Açıklamada, garantör ülke Türkiye’ye, Mısır hükümetini uyarması ve Kıbrıs Türk halkının ortaklık haklarını korumak için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

ABD’nin, Rumların uzlaşmaz tutumuna verdiği desteği sonlandırması, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının adil bir iş birliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yarım asırdır Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin imkanlarını tek taraflı kullandığı bir ortamda adil bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığına vurgu yapıldı.