KKTC İnsan Hakları Derneği’nden GYÖ’lerle ilgili açıklama

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önerisinin “siyasi ortamda tartışma konusu olmasının Kıbrıs sorununda Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında bir anlaşma beklenemeyeceğinin en çarpıcı olgusu” olduğunu savundu.

Hasan Y. Işık, konuya ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anastasiadis’e gönderdiği, Kıbrıs Türk tarafının Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili önerilerini içeren mektupla ilgili bazı Rum siyasi partilerinin yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Işık, “Bu açıklamalardan sonra Derneğimiz ‘gayri meşru 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ unvanı ile kendini Kıbrıs’ın hakimi gören Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerinin aynı havayı solumalarının mümkün olamayacağını önemle vurgulamaktadır” dedi.

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24/06/2022 19:16